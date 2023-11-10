В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год

По его словам, отечественные производители выпускают необходимый объем продукции. Заместитель министра выразил уверенность, что никакого дефицита не будет. Торговые сети также не сообщали о возможности дефицита в Минпромторг.

Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

