В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год

В России дефицита тихих и игристых вин в новогодние праздники не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки

По его словам, отечественные производители выпускают необходимый объем продукции. Заместитель министра выразил уверенность, что никакого дефицита не будет. Торговые сети также не сообщали о возможности дефицита в Минпромторг.

Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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