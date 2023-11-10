В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год
10 ноября 202306:02
В России дефицита тихих и игристых вин в новогодние праздники не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.
По его словам, отечественные производители выпускают необходимый объем продукции. Заместитель министра выразил уверенность, что никакого дефицита не будет. Торговые сети также не сообщали о возможности дефицита в Минпромторг.
Ранее стало известно, что цены на шампанское и иностранные алкогольные напитки вырастут к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян
- Минпросвещения: школы могут сами переносить начало уроков зимой
- В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год
- СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ
- В США впервые в мире пересадили целый глаз
- На улицах Нью-Йорка прошел протест в поддержку Палестины
- «Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг по девяти самолётам
- Госдума перенесла компенсации советских вкладов на 2027 год
- Банк России хочет ввести единый QR-код для оплаты товаров
- На Украине заявили о последствиях, если Киев не получит финансирование
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru