Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры
Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
Предлагается провести эксперимент с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.
При этом участники сами смогут определять количество видов продукции, которую включать в эксперимент.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий физлицам вывозить с Камчатки авиатранспортом более 10 кг немаркированной красной икры.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае пройдёт жксперимент, цель которого - противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры
- Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики
- В Китае заявили, что сближение Москвы и Пекина «разорвет» США
- ВСУ сообщили о гибели 9 тысяч военных
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
- В Германии требуют ввести запрет на отключение электричества и газа
- Лесной пожар в Ростовской области приблизился к двум населенным пунктам
- Жёлтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
- На космодроме Восточный стартовала подготовка к запуску первого аппарата проекта «Сфера»
- Госдума анонсировала внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru