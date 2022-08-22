Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке икры

Минпромторг предложил провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Предлагается провести эксперимент с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.

При этом участники сами смогут определять количество видов продукции, которую включать в эксперимент.

Роскачество выявило нарушения у более 80% производителей красной икры

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий физлицам вывозить с Камчатки авиатранспортом более 10 кг немаркированной красной икры.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае пройдёт жксперимент, цель которого - противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПродуктыИкра
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