Маркировка табачных изделий принесла в бюджет России 30 млрд

Табачная сфера стала первой в России, где ввели маркировку продуктовыми кодами «data matrix». Пилотный проект был запущен зимой 2018 года. Летом 2020 года запретили оборот немаркированной продукции: сигарет и папирос. Сейчас в России также находится под запретом продажа немаркированной альтернативной табачной продукции, в том числе сигарет и нюхательного табака.

Ставка акциза на табачные изделия в России в 2021 и в 2022 году повышается в среднем на 4%.

