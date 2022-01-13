Маркировка табачных изделий принесла в бюджет России 30 млрд

Маркировка табачных изделий увеличила доходы бюджета России на 30 млрд рублей в первом полугодии 2021 года без учета увеличившегося акцизного сбора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова.

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Табачная сфера стала первой в России, где ввели маркировку продуктовыми кодами «data matrix». Пилотный проект был запущен зимой 2018 года. Летом 2020 года запретили оборот немаркированной продукции: сигарет и папирос. Сейчас в России также находится под запретом продажа немаркированной альтернативной табачной продукции, в том числе сигарет и нюхательного табака.

Ставка акциза на табачные изделия в России в 2021 и в 2022 году повышается в среднем на 4%.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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