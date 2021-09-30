СМИ сообщили о возможном повышении пошлин на вино и пиво из ЕС
Минэкономразвития РФ подготовило предложения по повышению пошлин на ряд ввозимых из Евросоюза потребительских товаров. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники.
По данным издания, возможно повышение пошлин на некоторые виды вин, пиво, парфюмерию, декоративную косметику. Кроме того, в этот список могут включить обувь, сельскохозяйственное оборудование, холодильники и другие товары.
Как отмечают собеседники издания, мера может быть введена в качестве ответа на ограничения Европы на поставку металлургической продукции.
Отмечается, что свои предложения по вводу пошлин готовит также Минпромторг РФ.
«Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции», — подчеркнул представитель ведомства.
Эксперты отмечают, что существенное повышение пошлин может привести к сокращению или вовсе прекращению поставок в Россию продукции, которая попадает под действие новых мер.
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