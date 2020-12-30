Маркировка лекарств в России до 1 июля будет работать в упрощенном режиме

Маркировка лекарств, которая в обязательном порядке была запущена в России летом этого года, будет работать в упрощенном режиме до 1 июля 2021 года, сообщает ТАСС.

Мишустин упростил порядок маркировки лекарств из-за пандемии

Ранее представители аптечных сетей не раз говорили о перебоях с поставками лекарств из-за проблем с системой маркировки, которая стала обязательной с июля текущего года. В частности, поставщики и аптечные сети не могли заключать контракты без разрешения автоматизированной системы учета лекарств, которая просто не справлялась с большим объемом обращений от участников этого рынка.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции НСН также обвинил в дефиците лекарств и росте цен на них несвоевременную реформу с маркировкой медикаментов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
ТЕГИ:Лекарства
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