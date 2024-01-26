Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит
Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит, новая услуга стала доступна с 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что такая схема действует на покупку товаров стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов. Минимальная сумма для покупки – 1500 рублей.
Россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд, пишет «Коммерсант».
Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru