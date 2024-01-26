Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит

Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит, новая услуга стала доступна с 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что такая схема действует на покупку товаров стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов. Минимальная сумма для покупки – 1500 рублей.

Бизнес в России стал брать вдвое больше кредитов в 2023 году

Россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд, пишет «Коммерсант».

Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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