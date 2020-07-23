Интернет-омбудсмен: любой пиратский сайт несет угрозу

Заражены вирусами и опасны для пользователей 23% сайтов рунета с пиратской музыкой и фильмами. Как сообщает МК, такие данные приводит исследовательская компания Group-IB, изучившая 3100 интернет-ресурсов.

Исследование показало, что безопасными можно считать только 6% пиратских сайтов. Еще 71% пока не имеют подтвержденных угроз. При этом у них есть уязвимости, которые позволят превратить сайты в распространителей вирусов.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН раскритиковал такой подход к сайтам с пиратским контентом.