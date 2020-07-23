Интернет-омбудсмен: любой пиратский сайт несет угрозу
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему любой пиратский сайт несет угрозу обществу.
Заражены вирусами и опасны для пользователей 23% сайтов рунета с пиратской музыкой и фильмами. Как сообщает МК, такие данные приводит исследовательская компания Group-IB, изучившая 3100 интернет-ресурсов.
Исследование показало, что безопасными можно считать только 6% пиратских сайтов. Еще 71% пока не имеют подтвержденных угроз. При этом у них есть уязвимости, которые позволят превратить сайты в распространителей вирусов.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН раскритиковал такой подход к сайтам с пиратским контентом.
«Смысл в том, что под пиратскими сайтами мы можем понимать различного рода мошеннические действия, связанные с незаконным получением денежных средств пользователей. Естественно, уровень проникновения какой-то вирусной заразы, троянов там гораздо выше по сравнению с добропорядочными сайтами. Там вероятность подхватить что-то вредоносное может быть и 100%. Но есть пиратские сайты с точки зрения контента, но совершенно безопасные при этом. Между ними трудно провести грань, поэтому нужно декларировать, что любой пиратский сайт с противоправным контентом априори является мошенническим, нарушающим законы. И тут нельзя говорить о каких-то процентах, это уловка», - сказал Мариничев.
По его словам, сайт с противоправным пиратским контентом априори опасен и несет угрозу обществу с точки зрения законности.
При этом Мариничев не согласился с мнением о слабой технической базе пиратских сайтов. «Для таких сайтов характерно хорошее техническое обеспечение, дающее возможность запутывать следы, уходить от блокировок, функционировать там, где они запрещены», - добавил собеседник НСН.
Ранее Мариничев в эфире НСН выразил мнение, что в России с пиратством борются не с того конца.
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