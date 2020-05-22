Роскачество предупредило поклонников кино об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов может обернуться заражением компьютера вредоносными программами. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роскачестве, также подчеркнув, что посетители данных ресурсов рискуют тем, что киберпреступники могут завладеть их персональными данными.

Эксперты подчеркивают, что злоумышленники могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, а также выполнять в сети от его имени действия, в частности, в мошеннических целях. Также в Роскачестве отметили, что клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.