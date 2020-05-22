Роскачество предупредило поклонников кино об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов может обернуться заражением компьютера вредоносными программами. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роскачестве, также подчеркнув, что посетители данных ресурсов рискуют тем, что киберпреступники могут завладеть их персональными данными.

Эксперты подчеркивают, что злоумышленники могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, а также выполнять в сети от его имени действия, в частности, в мошеннических целях. Также в Роскачестве отметили, что клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.

Эксперты прогнозируют рост утечек данных из-за перехода на «удалёнку»

Ранее НСН писала, что россиянам следует запастись терпением и не ждать открытия кинотеатров и спортзалов до тех пор, пока не будут пройдены три этапа снятия ограничений, ранее обозначенных Роспотребнадзором. Об этом в рассказала глава ведомства Анна Попова.

Она подчеркнула, что в рамках первого этапа россиянам разрешат прогулки – максимум парами и при соблюдении социальной дистанции. Далее планируется открытие магазинов и предприятий сферы услуг. И только на третьем этапе, по словам Анны Поповой, возможны «прогулки, к которым мы привыкли». Открытие кинотеатров произойдет «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за COVID-19 ограничений, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: pixabay.com
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