Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год

Как отметил министр в интервью РИА Новости, в кабмине в рамках параллельного импорта корректируют как производителей, так и номенклатуру, пишет Ura.ru. Вице-премьер подчеркнул, что отечественные компании «выходят на заданные показатели объемов и качества» либо зарубежные поставщики возвращаются на рынок и просят исключить их из перечня.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал», — указал Мантуров.

Глава Минпромторга пояснил, что ожидается постепенное уменьшение «с точки зрения перечня и номенклатуры», пишет RT.

