Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год
Механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 год, власти ведут постоянную работу по его корректировке. Об этом заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как отметил министр в интервью РИА Новости, в кабмине в рамках параллельного импорта корректируют как производителей, так и номенклатуру, пишет Ura.ru. Вице-премьер подчеркнул, что отечественные компании «выходят на заданные показатели объемов и качества» либо зарубежные поставщики возвращаются на рынок и просят исключить их из перечня.
«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал», — указал Мантуров.
Глава Минпромторга пояснил, что ожидается постепенное уменьшение «с точки зрения перечня и номенклатуры», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru