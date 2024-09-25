Новый автозавод появится в Ульяновской области

О создании в Ульяновской области автомобильного производства по сборке коммерческих автомобилей и автокомпонентов, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

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«С еще одним инвестором обсудили локализацию выпуска насосного оборудования», — рассказал глава области после визита в КНР.

Какие именно автомобили будут выпускать в Ульяновской области губернатор не назвал, но пообещал оказать инвестору помощь с предоставлением производственной площадки, а также налоговые преференции.

Ранее стало известно, что серийное производство авто на бывшем заводе GM начнут в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаводАвтомобилиКНРИнвесторыГубернаторУльяновская Область

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