Новый автозавод появится в Ульяновской области
О создании в Ульяновской области автомобильного производства по сборке коммерческих автомобилей и автокомпонентов, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«С еще одним инвестором обсудили локализацию выпуска насосного оборудования», — рассказал глава области после визита в КНР.
Какие именно автомобили будут выпускать в Ульяновской области губернатор не назвал, но пообещал оказать инвестору помощь с предоставлением производственной площадки, а также налоговые преференции.
Ранее стало известно, что серийное производство авто на бывшем заводе GM начнут в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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