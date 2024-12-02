АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей Lada в России
В ноябре 2024 года в России было продано 39 583 новых автомобилей Lada. Как сообщает пресс-служба автозавода, это на 9,8% больше, чем в конце осени прошлого года.
Звание бестселлера продолжает удерживать семейство Lada Granta - в ноябре было реализовано 14 741 штук. Вторыми по популярности стали универсалы и фургоны Lada Largus (8 246 штук), ТОП-3 замкнуло семейство Lada Vesta (8 078 штук).
На АвтоВАЗе также уточнили, что по итогам 11 месяцев текущего года в России было реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 30,6% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года.
Ранее глава АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что завод увеличивает объёмы поставок своей продукции за рубеж и по итогам 2024 года намерен «выйти на планку около 20 тысяч автомобилей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru