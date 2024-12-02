АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей Lada в России

Звание бестселлера продолжает удерживать семейство Lada Granta - в ноябре было реализовано 14 741 штук. Вторыми по популярности стали универсалы и фургоны Lada Largus (8 246 штук), ТОП-3 замкнуло семейство Lada Vesta (8 078 штук).

На АвтоВАЗе также уточнили, что по итогам 11 месяцев текущего года в России было реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 30,6% больше, чем за январь-ноябрь 2023 года.

Ранее глава АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что завод увеличивает объёмы поставок своей продукции за рубеж и по итогам 2024 года намерен «выйти на планку около 20 тысяч автомобилей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

