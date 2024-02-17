Мантуров: Выплавка стали по итогам 2023 года выросла на 5,3%

Как отметил министр, металлурги полностью адаптировались к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативную тенденцию 2022 года», — подчеркнул Мантуров.

Глава Минпромторга также сообщил о восстановлении объемов производства в химической отрасли, по итогам прошлого года они увеличились на 5%. В частности, выпуск минеральных удобрений вырос более чем на 10%.

Ранее Мантуров сообщал, что выпуск стали в стране по итогам 2023 года может увеличиться на 4-5% по сравнению с 2022-м и составить 74-75 млн тонн.

