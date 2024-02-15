Объем производства в России вырос на 36% за 10 лет
За 10 лет объем производства в России вырос на 36%, заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Дня промышленности на выставке-форуме «Россия», что проходит в эти дни на ВДНХ в Москве.
По его словам, страна находится в уникальной ситуации, когда из-за большого количества санкций должна производить широкий спектр продукции, от металла до двигателей, своими силами. От решения этой решения этой задачи зависит достижение технологического суверенитета – цели, которую поставил президент РФ Владимир Путин.
Заводы, фабрики и промышленные лаборатории – неотъемлемая часть экономики страны: на промышленных предприятиях работают около 10 млн человек. В структуре ВВП России в последние 10 лет доля обрабатывающих производств близка к 13%.
«Устойчивое развитие является результатом многолетней кропотливой работы. 90-е были деградацией, в нулевых началась фаза возрождения, которая с 2010 года перешла в режим развития. Это послужило основой нашей готовности отвечать на нестандартные вызовы», – добавил вице-премьер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru