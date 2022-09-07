Мантуров сообщил, когда презентуют внедорожник Aurus Komendant

Российский люксовый внедорожник Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьер РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова на полях Восточного экономического форума.

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«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, а также почти все члены российского правительства, уже несколько лет используют российские премиальные автомобили Aurus.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:АвтопромДенис Мантуров
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