Мантуров сообщил, когда презентуют внедорожник Aurus Komendant
Российский люксовый внедорожник Aurus Komendant планируется презентовать в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьер РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова на полях Восточного экономического форума.
«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», — сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, а также почти все члены российского правительства, уже несколько лет используют российские премиальные автомобили Aurus.
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