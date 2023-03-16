Мантуров: российские активы Тoyota могут передать ФГУП «НАМИ»

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ», сообщает РИА Новости.

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В кулуарах съезда РСПП он указал, что такая возможность в настоящее время прорабатывается в министерстве.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota ФГУП «НАМИ», - ответил Мантуров на вопрос журналистов.

Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России и пообещала помочь своим сотрудникам с трудоустройством и переквалификацией, сообщает RT.

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