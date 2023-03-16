Мантуров: российские активы Тoyota могут передать ФГУП «НАМИ»
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что завод японского автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ», сообщает РИА Новости.
В кулуарах съезда РСПП он указал, что такая возможность в настоящее время прорабатывается в министерстве.
«Прорабатывается передача российских активов Toyota ФГУП «НАМИ», - ответил Мантуров на вопрос журналистов.
Ранее компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России и пообещала помочь своим сотрудникам с трудоустройством и переквалификацией, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Путин предрек рост ВВП России в текущем году
- Мантуров: российские активы Тoyota могут передать ФГУП «НАМИ»
- Путин: Даже за репой Западу придется обратиться к России
- Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие
- Украинские военные потеряли 275 солдат на Донецком направлении
- Путин заявил о новой модели развития экономики России
- ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР
- СМИ: в Москве отменили большой концерт в честь присоединения Крыма
- Собянин: В Москве расширяется производство изделий для скорой помощи
- Илон Маск одним символом отреагировал на инцидент с беспилотником США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru