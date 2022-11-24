Петербургский завод Nissan перешел в собственность ФГУП «НАМИ»
Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает «Интерфакс».
Предприятие стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В ЕГРЮЛ отмечается, что соответствующие изменения в учредительные документы были внесены накануне.
В пресс-службе ФГУП «НАМИ» отметили, что сделка позволит сохранить ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места на заводе, пишет RT.
В октябре стало известно, что автоконцерн Nissan передаст свои российские активы в собственность ФГУП «НАМИ», напоминает Ura.ru. При этом японская компания оставляет за собой право обратного выкупа активов в течение 6 лет.
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