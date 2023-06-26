Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно
Предприятия промышленности и торговли в прошедшие выходные работали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.
Он отметил, что никаких инцидентов в отрасли допущено не было.
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
Вечером в тот день были достигнуты договоренности, согласно которым отказался от своих планов «идти в Москву», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru