Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно

Предприятия промышленности и торговли в прошедшие выходные работали слаженно, несмотря на внештатную ситуацию, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Он отметил, что никаких инцидентов в отрасли допущено не было.

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Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.

Вечером в тот день были достигнуты договоренности, согласно которым отказался от своих планов «идти в Москву», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астакович
ТЕГИ:ТорговляПромышленность

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