Режим КТО отменили в Москве и Московской области

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отменил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве и Московской области.

НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях при КТО

Уточняется, что действовавшие на территории Москвы и Подмосковья временные ограничения отменены. В московском регионе обстановка стабильная, отметили в НАК. Также режим КТО отменен в Воронежской области, сообщили в УФСБ.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что выпускной для школьников проведут 1 июля.

Ранее, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Московская ОбластьМосква

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