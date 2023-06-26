Режим КТО отменили в Москве и Московской области

Уточняется, что действовавшие на территории Москвы и Подмосковья временные ограничения отменены. В московском регионе обстановка стабильная, отметили в НАК. Также режим КТО отменен в Воронежской области, сообщили в УФСБ.

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что выпускной для школьников проведут 1 июля.



Ранее, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях, передает «Радиоточка НСН».

