Режим КТО отменили в Москве и Московской области
Национальный антитеррористический комитет (НАК) отменил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве и Московской области.
Уточняется, что действовавшие на территории Москвы и Подмосковья временные ограничения отменены. В московском регионе обстановка стабильная, отметили в НАК. Также режим КТО отменен в Воронежской области, сообщили в УФСБ.
Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что выпускной для школьников проведут 1 июля.
Ранее, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил режим контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях, передает «Радиоточка НСН».
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