Совфед: Необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации

На фоне антироссийских санкций в России необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерия Васильева.

Он подчеркнул, что большая часть самолетов российского авиапарка - это воздушные суда иностранного производства. К тому же более половины из них в гражданской авиации находятся в лизинге иностранных компаний.

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По мнению Васильева, поставлять комплектующие для самолетов иностранного производства можно при участии компаний из Индии и Китая, а также некоторых других стран, не присоединившихся к ограничениям против России.

Политик считает, что сейчас у нашей страны появился «временной лаг», который нужно использовать для выстраивания новых логистических цепочек по поставкам комплектующих для строительства отечественных самолетов и запчастей.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
ТЕГИ:Гражданская АвиацияРоссияСовет Федерации РФИмпортозамещениеАвиация
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