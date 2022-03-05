Совфед: Необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации
На фоне антироссийских санкций в России необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерия Васильева.
Он подчеркнул, что большая часть самолетов российского авиапарка - это воздушные суда иностранного производства. К тому же более половины из них в гражданской авиации находятся в лизинге иностранных компаний.
По мнению Васильева, поставлять комплектующие для самолетов иностранного производства можно при участии компаний из Индии и Китая, а также некоторых других стран, не присоединившихся к ограничениям против России.
Политик считает, что сейчас у нашей страны появился «временной лаг», который нужно использовать для выстраивания новых логистических цепочек по поставкам комплектующих для строительства отечественных самолетов и запчастей.
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