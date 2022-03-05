Совфед: Необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации

На фоне антироссийских санкций в России необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерия Васильева.

Он подчеркнул, что большая часть самолетов российского авиапарка - это воздушные суда иностранного производства. К тому же более половины из них в гражданской авиации находятся в лизинге иностранных компаний.