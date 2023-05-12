Мантуров: Hyundai рассматривает продажу автозавода в Санкт-Петербурге

Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, окончательного решения по продаже пока нет.

Южнокорейские СМИ писали, что Hyundai продаст завод в России компании из Казахстана, но в самом автоконцерне эту информацию опровергли.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН анонсировал дальнейшее производство «корейцев» после продажи завода.



