Мантуров: Hyundai рассматривает продажу автозавода в Санкт-Петербурге
Южнокорейский автогигант Hyundai оценивает возможности по продаже своего завода в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает агенство «Прайм». По его словам, концерн уже известил российскую сторону об этом.
Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, окончательного решения по продаже пока нет.
Южнокорейские СМИ писали, что Hyundai продаст завод в России компании из Казахстана, но в самом автоконцерне эту информацию опровергли.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН анонсировал дальнейшее производство «корейцев» после продажи завода.
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