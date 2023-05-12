Мантуров: Hyundai рассматривает продажу автозавода в Санкт-Петербурге

Южнокорейский автогигант Hyundai оценивает возможности по продаже своего завода в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает агенство «Прайм». По его словам, концерн уже известил российскую сторону об этом.

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Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, окончательного решения по продаже пока нет.

Южнокорейские СМИ писали, что Hyundai продаст завод в России компании из Казахстана, но в самом автоконцерне эту информацию опровергли.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН анонсировал дальнейшее производство «корейцев» после продажи завода.


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЗаводЮжная КореяАвтомобилиДенис Мантуров

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