Бывший завод Nissan перешел под управление «АвтоВАЗа»

В октябре стало известно, что автоконцерн Nissan передаст свои российские активы в собственность ФГУП «НАМИ». При этом японская компания оставляет за собой право обратного выкупа активов в течение 6 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

