Бывший завод Nissan перешел под управление «АвтоВАЗа»

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление «АвтоВАЗа». Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

В конце ноября завод перешел в собственность ФГУП «НАМИ».

Сообщается, что производство на предприятии планируется начать в 2023 году. Компания «АвтоВАЗ» также получаеи право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти к ним.

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В октябре стало известно, что автоконцерн Nissan передаст свои российские активы в собственность ФГУП «НАМИ». При этом японская компания оставляет за собой право обратного выкупа активов в течение 6 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
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