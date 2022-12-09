Бывший завод Nissan перешел под управление «АвтоВАЗа»
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление «АвтоВАЗа». Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.
В конце ноября завод перешел в собственность ФГУП «НАМИ».
Сообщается, что производство на предприятии планируется начать в 2023 году. Компания «АвтоВАЗ» также получаеи право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять запчасти к ним.
В октябре стало известно, что автоконцерн Nissan передаст свои российские активы в собственность ФГУП «НАМИ». При этом японская компания оставляет за собой право обратного выкупа активов в течение 6 лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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