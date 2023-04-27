«Hyundai останется»: Автоэксперт анонсировал дальнейшее производство «корейцев» после продажи завода

Появление нового Hyundai Palisade свидетельствует о желании бренда остаться в России, скорее всего, после продажи завода в Санкт-Петербурге будет продолжаться контрактная сборка «корейцев». Об этом НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

﻿{{related_post_BzvfLK6bT}}

Ранее стало известно, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor планирует продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть российский рынок. Об этом сообщил телеканал MBC. По его данным, корейцы ждут решения российских властей. Кому они продадут завод в Санкт-Петербурге, не уточняется, но в видеосюжете показали логотип Astana Motors. Предполагается, что по условиям сделки Hyundai Motor сможет выкупить активы обратно в любое время. Мосеев предположил, что новые владельцы завода продолжат собирать корейские автомобили.

«Astana Motors — партнер Hyundai в Казахстане. Поскольку Hyundai не так давно запатентовал новый Palisade в России, его желание остаться в России налицо. Скорее всего, будет налажена контрактная сборка автомобилей Hyundai, может быть, под каким-нибудь суббрендом. Это наиболее логичное предположение», — сказал Мосеев.

Собеседник НСН объяснил желание корейского бренда остаться в России.

«Практически все производители уходят из России не потому, что им так хочется, а потому, что они вынуждены это делать. Для Hyundai и Kia российский рынок значимый, у них 9% мировых продаж приходилось на Россию. Это очень весомая доля продаж. Понятно, что производитель ищет всевозможные варианты, каким образом сохранить свое присутствие на важном для него рынке. Одним из них может быть контрактная сборка», — добавил эксперт.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» предположил, какие бренды смогут составить конкуренцию «корейцам».

«Пока в этом сегменте нет особого выбора. Ждем во втором полугодии появления китайских автомобилей. Отчасти можно назвать конкурентом Kaiyi, который собирается на «Автоторе», но это не те объемы, которые нужны рынку, да и по качеству продукция бренда пока отстает от “корейцев”. Ждем Chery и другие бренды, которые сейчас заявили о появлении седанов в нижнем сегменте среднего класса», — заявил собеседник НСН.

В заключение Мосеев отметил, что китайские автомобильные бренды будут пытаться поставлять свою продукцию на российский рынок в максимальных объемах.

«Очевидно, что если рынок пустой, а задача, например, у Chery — занять его максимальную долю, конечно, они будут стараться какие-то потребности закрыть. Но пока их стратегия — закрывать потребности с высокой маржинальностью. Представитель Chery говорил, что они не хотят увеличивать свою долю за счет демпинга, хотя пока там про демпинг и говорить не приходится, поскольку цена сильно выше, чем в том же Китае. Объяснения про логистические затраты при этом не выдерживают критики, китайцы просто пользуются ситуацией на рынке. Тем не менее, если мы говорим о представленных в России производителях, то, конечно, речь идет не о штучных поставках», — подытожил он.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость автомобилей в России стабилизировалась, а машины, ввозимые по параллельному импорту, не окажут сильного влияния на цены. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

