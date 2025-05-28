Директор завода ЧФ уличен в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа

Директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флори стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом информирует Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Как уточнили в силовом ведомстве, в феврале 2023 года в рамках исполнения гособоронзаказа завод заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Исполнением должен был контролировать Флори, уточняет URA.ru.

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Руководитель завода и сотрудники ИП совместно внесли заведомо ложные сведения в документы о стоимости оборудования. Таким образом обвиняемые присвоили более четырёх миллионов рублей из бюджета.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на допросе Флоря дал признательные показания. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Фото: t.me/VOENSLED
ТЕГИ:ГособоронзаказМошенничествоЧерноморский Флот РФ

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