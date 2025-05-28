Директор завода ЧФ уличен в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа

Руководитель завода и сотрудники ИП совместно внесли заведомо ложные сведения в документы о стоимости оборудования. Таким образом обвиняемые присвоили более четырёх миллионов рублей из бюджета.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на допросе Флоря дал признательные показания. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

