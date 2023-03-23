Мантуров допустил сборку китайских автомобилей на бывшем заводе Mercedes

Вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров не исключил, что на бывшем заводе Mercedes в Московской области начнут собирать китайские автомобили. Об этом пишет РИА Новости.

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Завод намерен приобрести дилер «Автодом». Мантуров допустил, что на предприятие допустят китайских автопроизводителей.

Глава Минпромторга уточнил, что окончательное решение еще не принято.

Китайские и турецкие аналоги запчастей для автомобилей начали дешеветь, рассказал в эфире НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. При этом он обратил внимание на увеличение сроков поставок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинпромторгАвтомобильДенис Мантуров

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