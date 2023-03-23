Мантуров допустил сборку китайских автомобилей на бывшем заводе Mercedes
Вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров не исключил, что на бывшем заводе Mercedes в Московской области начнут собирать китайские автомобили. Об этом пишет РИА Новости.
Завод намерен приобрести дилер «Автодом». Мантуров допустил, что на предприятие допустят китайских автопроизводителей.
Глава Минпромторга уточнил, что окончательное решение еще не принято.
Китайские и турецкие аналоги запчастей для автомобилей начали дешеветь, рассказал в эфире НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. При этом он обратил внимание на увеличение сроков поставок.
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