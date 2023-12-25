Мантуров: Более 27 тысяч машин продали по программе льготных автокредитов

Он также добавил, что ещё более 35 тысяч машин были реализованы по программе льготного лизинга.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении программы льготного автокредитования. Кроме медработников, учителей, участников спецоперации, а также их близких и родных, получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля могут люди и с ограничениями по здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, с 25% до 35% была увеличена скидка при покупке в кредит отечественных электромобилей.

