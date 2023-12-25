Мантуров: Более 27 тысяч машин продали по программе льготных автокредитов
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2023 году в России по программе льготного автокредитования было продано более 27 тысяч автомобилей отечественного производства, сообщает РИА Новости.
Он также добавил, что ещё более 35 тысяч машин были реализованы по программе льготного лизинга.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении программы льготного автокредитования. Кроме медработников, учителей, участников спецоперации, а также их близких и родных, получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля могут люди и с ограничениями по здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, с 25% до 35% была увеличена скидка при покупке в кредит отечественных электромобилей.
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