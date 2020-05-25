Мало нефти. Эксперт о белорусских месторождениях

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, смогут ли эти месторождения снизить зависимость Минска от иностранной нефти.



В Белоруссии открыли два новых нефтяных месторождения - Избынское и Северо-Омельковщинское, которые находятся в структурной зоне Припятского прогиба в Гомельской области. Как сообщает издание «Экономика сегодня», запасы новых месторождений по предварительным подсчетам составляют более 2,5 млн т нефти.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, смогут ли эти месторождения снизить зависимость Минска от иностранной нефти.

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«Это очень маленькие месторождения. Белоруссия от России в год получает многократно больше. Это сопоставимо с месячными объемами переработки в республике. Избавиться от нефтяной зависимости эти месторождения никак не помогут. Небольшой плюс, но не более», - сказал эксперт.

По его словам, крупных месторождений в Белоруссии не найдут. «Там по геологии не может быть больших месторождений. Небольшие возможны», - заключил Пикин.

Напомним, в 2019 году Белоруссия закупила в России 18 млн т нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:БелоруссияНефть
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