Мало нефти. Эксперт о белорусских месторождениях
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН рассказал, смогут ли эти месторождения снизить зависимость Минска от иностранной нефти.
В Белоруссии открыли два новых нефтяных месторождения - Избынское и Северо-Омельковщинское, которые находятся в структурной зоне Припятского прогиба в Гомельской области. Как сообщает издание «Экономика сегодня», запасы новых месторождений по предварительным подсчетам составляют более 2,5 млн т нефти.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, смогут ли эти месторождения снизить зависимость Минска от иностранной нефти.
«Это очень маленькие месторождения. Белоруссия от России в год получает многократно больше. Это сопоставимо с месячными объемами переработки в республике. Избавиться от нефтяной зависимости эти месторождения никак не помогут. Небольшой плюс, но не более», - сказал эксперт.
По его словам, крупных месторождений в Белоруссии не найдут. «Там по геологии не может быть больших месторождений. Небольшие возможны», - заключил Пикин.
Напомним, в 2019 году Белоруссия закупила в России 18 млн т нефти.
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