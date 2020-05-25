Мало нефти. Эксперт о белорусских месторождениях

«Это очень маленькие месторождения. Белоруссия от России в год получает многократно больше. Это сопоставимо с месячными объемами переработки в республике. Избавиться от нефтяной зависимости эти месторождения никак не помогут. Небольшой плюс, но не более», - сказал эксперт.

По его словам, крупных месторождений в Белоруссии не найдут. «Там по геологии не может быть больших месторождений. Небольшие возможны», - заключил Пикин.

Напомним, в 2019 году Белоруссия закупила в России 18 млн т нефти.

