Максимальная ставка по вкладам в юанях в России достигла 5% годовых
Максимальная ставка по вкладам в юанях в крупных российских банках достигла 5 процентов годовых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что соответствующие проценты предлагают для «премиальных клиентов» в Альфа-банке и ВТБ. Нынешний объем подобных вкладов (свыше 13 миллиардов юаней) практически полностью сформирован состоятельными клиентами банка.
Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам в юанях. Как отметил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев, ставка зависит от срока хранения вклада, ее рост составляет до одного процентного пункта.
Оформление вклада в юанях доступно на срок от месяца до трех лет, минимальная сумма — 10 тысяч юаней.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее говорил «Радиоточке НСН», что валютные депозиты сегодня проигрывают рублевым. При этом юань аналитик счел валютой «на любителя», которой не стоит сильно доверять из-за цикличности и волатильности.
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