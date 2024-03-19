Максимальная ставка по вкладам в юанях в России достигла 5% годовых

Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам в юанях. Как отметил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев, ставка зависит от срока хранения вклада, ее рост составляет до одного процентного пункта.

Оформление вклада в юанях доступно на срок от месяца до трех лет, минимальная сумма — 10 тысяч юаней.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее говорил «Радиоточке НСН», что валютные депозиты сегодня проигрывают рублевым. При этом юань аналитик счел валютой «на любителя», которой не стоит сильно доверять из-за цикличности и волатильности.

