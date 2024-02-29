«Доходность до 10%»: Новая страховка не привлечет россиян к долгосрочным вкладам
«Длинные» вклады больше интересны людям с высокой финансовой грамотностью, обыватели не стремятся доверять деньги банкам на длительный срок, предпочитая получать высокие проценты, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Долгосрочные вклады больше интересны людям с высокой финансовой грамотностью, обычные граждане не стремятся доверять деньги банкам на длительный срок, так как доходность по краткосрочным выше. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее издание «Известия» сообщило, что в России планируется в два раза увеличить сумму страхового возмещения по «длинным» вкладам, с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Соответствующий вопрос прорабатывается в Центробанке. В том числе рассматривается возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. По словам Голубовского, сегодня в банковской системе очень небольшой процент «длинных» вкладов.
«“Длинные” инвестиции интересны более квалифицированным в финансовом отношении людям. Обыватели не любят класть деньги на долгий срок, а более финансово грамотные люди предпочитают долговой рынок. Как правило, ставки там выше, чем ставки по депозитам. Хотя иногда бывает так, что это правило не работает, но это касается, как правило, “коротких” вкладов. Сейчас краткосрочные депозиты можно найти под ставку 16% годовых, по акциям можно найти и под 17%, облигации банков под такой процент вы сейчас не найдете. Это касается вкладов на срок до одного года. А на долгосрочных вкладах доходность по депозитам будет меньше, чем доходность облигационного рынка. Что касается процентной ставки по “длинным” вкладам, она сейчас ниже, чем ключевая ставка Банка России. У нас инвертирована кривая доходности, и по “длинным” вкладам вы не найдете доходности выше 10%. Поэтому доля долгосрочных вкладов в финансовой системе невелика, к тому же они абсолютно формальные в том смысле, что вы всегда можете расторгнуть договор», — сказал Голубовский.
Собеседник НСН указал на то, что сегодня в банковской системе нет депозитов в классическом понимании.
«Имеются в виду безотзывные займы, которые вы даете банку. Например, в США, если вы заключаете депозит, вы не можете его отозвать. Не получится прийти в банк и написать заявление на закрытие вклада. Такова специфика банковской системы нашей страны. Это было сделано в свое время для ее развития, чтобы хоть какой-то уровень доверия к ней установить, чтобы люди не боялись давать деньги банку. Соответственно, даже на эти проценты, которые банк вам платит, введена государственная страховка на некий объем вкладов, то есть это очень твердые гарантии. В нынешней банковской системе России любой вклад надо рассматривать как вклад до востребования. Банк должен учитывать эту ситуацию и держать высокие нормы ликвидных резервов», — подытожил он.
Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов заявил, что россиянам стоит открывать долгосрочные банковские депозиты на два или три года.
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