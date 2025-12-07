Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дисбаланса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз введет пошлины на китайские товары, если Пекин не решит проблему торгового дисбаланса с ЕС. Об этом он рассказал в интервью газете Les Echos.
По словам Макрона, он прямо предупредил китайскую сторону, что при отсутствии реакции европейцы в ближайшие месяцы перейдут к защитным мерам по примеру США и введет пошлины на китайские товары.
Французский лидер сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил уверенность в возможности мирного урегулирования. Макрон также предложил взаимный отказ от ограничений: ЕС снимет ограничения на экспорт оборудования для полупроводников, а Китай — на поставки редкоземельных металлов. Кроме того, Макрон призвал китайские компании активнее инвестировать в Европу.
Ранее Китай и США провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, по итогам которых достигли взаимных уступок. Вашингтон решил отменить 10-процентный «фентаниловый тариф» на китайские товары и продлить на год приостановку введения 24-процентного ответного тарифа. Со своей стороны, Китай также согласился на год отказаться от применения дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дисбаланса
