Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин

По его словам, введённые им пошлины «фактически лишили Китай возможности вести торговлю с США», что привело к «беспорядкам и массовому закрытию фабрик».

Трамп указал, что срочная сделка с Пекином была заключена, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

«Сделка позволила всё быстро стабилизировать... Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить «справедливую» торговую сделку, сообщает телеканал 360.ru.

