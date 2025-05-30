Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения с США о сокращении пошлин
Китай «полностью нарушил» соглашения с США о сокращении пошлин. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, введённые им пошлины «фактически лишили Китай возможности вести торговлю с США», что привело к «беспорядкам и массовому закрытию фабрик».
Трамп указал, что срочная сделка с Пекином была заключена, чтобы избежать усугубления этого кризиса.
«Сделка позволила всё быстро стабилизировать... Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить «справедливую» торговую сделку, сообщает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru