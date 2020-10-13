Магазину сети «Ситилинк» в Москве грозит штраф за нарушение мер борьбы с COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нашла в магазине сети «Ситилинк» на севере Москвы профлактических мер против коронавирусной инфекции, сообщил ведущий специалист-эксперт регионального столичного управления службы Владимир Ядыкин.

Магазин находится на Ленинградском шоссе, проверка нашла, что ультрафиолетовая лампа в магазине площадью 2000 квадратных метров стоит всего одна. В тоже время она может дезинфицировать воздух на площади всего 50 квадратных метров, таким образом, дезинфекция помещения производится не полностью.

Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы магазина на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило нарушения мер профилактики коронавируса в магазине сети Adidas на западе Москвы. В ходе проверки выяснилось, что на входе в магазин не проверяют температуру, а перчаток не было как у посетителей, так и у работников торговой точки. Компании грозит штраф до 300 тыс. руб. Ранее сотрудники ОАТИ выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в магазине сети «Л'Этуаль» также на западе столицы.

Ранее власти Москвы приостанавливали деятельность нескольких магазинов продовольственных торговых сетей из-за нарушения перчаточно-масочного режима. Глава Союза потребителей Петр Шелищ в эфире НСН поддержал это решение, отметив, что это важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

