Мадуро: Венесуэла может передать БРИКС права на разработку нефти и газа

«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС», — цитирует политика ТАСС.

Мадуро подчеркнул, что «Венесуэлу никто не остановит». Как отметил глава республики, БРИКС — огромный рынок для национальных производителей, «безопасный и с хорошими ценами», и страна нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики.

«Крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые у нас сейчас есть, поступают из БРИКС», — добавил Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы получил официальное приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в России.

