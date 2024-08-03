Мадуро: Венесуэла может передать БРИКС права на разработку нефти и газа
Венесуэла может передать права на разработку месторождений нефти и газа в республике государствам БРИКС. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС», — цитирует политика ТАСС.
Мадуро подчеркнул, что «Венесуэлу никто не остановит». Как отметил глава республики, БРИКС — огромный рынок для национальных производителей, «безопасный и с хорошими ценами», и страна нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики.
«Крупнейшие инвестиции в нефтегазовый сектор, которые у нас сейчас есть, поступают из БРИКС», — добавил Мадуро.
Ранее президент Венесуэлы получил официальное приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru