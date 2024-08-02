Глава МИД Венесуэлы сообщил о приглашении Мадуро на саммит БРИКС в России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил официальное приглашение участвовать в саммите БРИКС, который состоится в России. Об этом сообщил глава МИД страны Иван Хиль.

Хиль в соцсетях сообщил о том, что приглашение направил Владимир Путин и опубликовал письмо от российского президента, адресованное Мадуро.

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С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России и продлится до конца года. Оно включает более 200 мероприятий, главным из которых станет саммит в Казани в октябре 2024 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что на саммит планируется пригласить не только членов БРИКС, но и представителей стран БРИКС+. Он подчеркивал, что БРИКС теперь охватывает все ключевые регионы мира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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