Глава МИД Венесуэлы сообщил о приглашении Мадуро на саммит БРИКС в России

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России и продлится до конца года. Оно включает более 200 мероприятий, главным из которых станет саммит в Казани в октябре 2024 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что на саммит планируется пригласить не только членов БРИКС, но и представителей стран БРИКС+. Он подчеркивал, что БРИКС теперь охватывает все ключевые регионы мира, передает «Радиоточка НСН».