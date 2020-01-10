Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Власти Белоруссии ввели экологический налог на транзит нефти по своей территории. Соответствующий указ утвердил президент республики Александр Лукашенко.
В документе подчеркивается, что налог вводится в целях формирования источника финансирования на случай ликвидации последствий аварий на магистральном нефтепроводе, а также на иные непредвиденные ситуации. Таким образом , устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50 процентов.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия пытается навязать Белоруссии цены на нефть, которые превышают общемировые.
В начале января белорусские НПЗ несколько дней не получали нефть из России. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в последние дни декабря 2019-го дважды разговаривали по телефону, обсуждая поставку российских углеводородов в республику.
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