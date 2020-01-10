Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

В документе подчеркивается, что налог вводится в целях формирования источника финансирования на случай ликвидации последствий аварий на магистральном нефтепроводе, а также на иные непредвиденные ситуации. Таким образом , устанавливается ставка налога на прибыль в размере 50 процентов.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия пытается навязать Белоруссии цены на нефть, которые превышают общемировые.

В начале января белорусские НПЗ несколько дней не получали нефть из России. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в последние дни декабря 2019-го дважды разговаривали по телефону, обсуждая поставку российских углеводородов в республику.

