Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства
Белорусские предприятия в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства, рост должен составить 5-7%. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что каждый год рост в промышленности необходимо держать на уровне успешного 2021 года, а это 105-107%.
Ранее Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25. Также белорусский лидер сообщил, что страна производит для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть
- Экс-советник Кучмы: ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки
- Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства
- Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца
- В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
- Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
- Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
- Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США
- Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru