Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства

Он отметил, что каждый год рост в промышленности необходимо держать на уровне успешного 2021 года, а это 105-107%.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25. Также белорусский лидер сообщил, что страна производит для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих, сообщает НСН.

