Лукашенко предложил открыть белорусские торговые центры в России

Он отметил, что торговые центры с белорусской продукцией можно было бы открыть, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске и Пскове. По словам главы государства, люди «хорошо реагируют на белорусское».

Ранее, 22 декабря, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина заявила, что в ТЦ «Мега Екатеринбург» открылся первый в России белорусский мультибрендовый магазин «Да дому», передает «Радиоточка НСН».

