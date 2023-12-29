Лукашенко предложил открыть белорусские торговые центры в России
29 декабря 202312:34
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил построить в России торговые центры с белорусской продукцией.
Он отметил, что торговые центры с белорусской продукцией можно было бы открыть, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Брянске и Пскове. По словам главы государства, люди «хорошо реагируют на белорусское».
Ранее, 22 декабря, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина заявила, что в ТЦ «Мега Екатеринбург» открылся первый в России белорусский мультибрендовый магазин «Да дому», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru