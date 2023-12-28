В ТиНАО откроется торгово-бытовой центр в форме круизного лайнера

В 2024 году в районе Новые Ватутинки Новомосковского административного округа откроют крупный торгово-бытовой центр площадью 15 тыс. кв. метров, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Торгово-бытовой центр в районе Новые Ватутинки выполнен в футуристическом авторском дизайне и представляет собой трехэтажное здание в виде круизного лайнера», – добавил он.

Фасад центра выполнен из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи с эффектной светодиодной подсветкой. На данный момент фасадные работы завершены, ведется внутренняя отделка помещений. В комплексе дополнительно обустроят обширную прилегающую территорию с наземной парковкой на 236 мест.

Строительство реализовано в рамках комплексного развития территорий. По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в трехэтажном здании разместятся ритейл-форматы и магазины известных брендов.

«Мы не только повысим комфорт проживания на территориях, разместив торговые и бытовые точки в шаговой доступности для жителей, но и создадим новые рабочие места», – заметил он.

