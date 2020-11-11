«Лучше поздно, чем никогда». В Госдуме оценили закрытие торгпредств на Украине и в Литве

Правительство России решило закрыть торговые представительства на Украине и в Литве.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему Россия закрыла свои торгпредства на Украине и в Литве.

«Закрывают то, что не действует. Очевидно, что наше торгпредство на Украине стеснено в возможностях и реально не работает. В Литве же недружественная по отношению к России политическая линия, которая сказывается и на экономических отношениях. Лучше поздно, чем никогда», - сказал депутат.