«Лучше поздно, чем никогда». В Госдуме оценили закрытие торгпредств на Украине и в Литве
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ рассказал в эфире НСН, почему Россия закрыла свои торговые представительства на Украине и в Литве.
Правительство России решило закрыть торговые представительства на Украине и в Литве.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему Россия закрыла свои торгпредства на Украине и в Литве.
«Закрывают то, что не действует. Очевидно, что наше торгпредство на Украине стеснено в возможностях и реально не работает. В Литве же недружественная по отношению к России политическая линия, которая сказывается и на экономических отношениях. Лучше поздно, чем никогда», - сказал депутат.
Он отметил, что не имеет смысла держать людей в торгпредствах на Украине и в Литве, если им нечего делать.
«Отношения с Украиной стабилизировались на негативном уровне», - добавил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу премьер-министра Михаила Мишустина о разрешении поставок в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.
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