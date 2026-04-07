Долги по кредитам и займам россиян установили рекорд
7 апреля 202605:34
Долги россиян впервые в истории достигли 45 трлн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Речь идет о кредитах и займах. За квартал произошел рост на 2,2% (на 988 млрд руб.).
Ипотечные кредиты заняли 48,1% или 21,7 трлн руб. Доля потребительских ссуд - 29,7% (13,4 трлн руб.). На автокредиты пришлось 6,8% (3 трлн руб.).
Оставшуюся часть составили требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать ломбарды вместо кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
