Долги по кредитам и займам россиян установили рекорд

Долги россиян впервые в истории достигли 45 трлн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ.

In Russian выросла просроченная задолженность по кредитным картам

Речь идет о кредитах и займах. За квартал произошел рост на 2,2% (на 988 млрд руб.).

Ипотечные кредиты заняли 48,1% или 21,7 трлн руб. Доля потребительских ссуд - 29,7% (13,4 трлн руб.). На автокредиты пришлось 6,8% (3 трлн руб.).

Оставшуюся часть составили требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще выбирать ломбарды вместо кредитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Кредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры