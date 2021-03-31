Украина запретила ввоз пшеницы, подсолнечного масла и бумаги из РФ
Правительство Украины запретило ввоз пшеницы, ржи и подсолнечного масла из России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, в перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров попали также сафлоровое и хлопковое масла и их фракции, моющие и чистящие средства, бумага и изделия из нее (в том числе туалетная бумага, салфетки, упаковка).
Кроме того, украинский кабмин запретил ввоз в страну инструментов для бурения и запчастей, железнодорожных осей и колес, проволоки из легированных сталей.
Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
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