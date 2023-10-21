Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц
Литва предложила запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья, спиц для вязания в рамках очередного, двенадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении РФ. Об этом пишет EUobserver.
По данным издания, Вильнюс представил документ, в котором на десятках страниц расписал рекомендации по «разрушению промышленных мощностей» России. В частности, литовская сторона предлагает ввести запрет на экспорт радиаторов отопления с неэлектрическим нагревом, «гвоздей и кнопок», игл и спиц.
Как отметил один из дипломатов ЕС, сообщество «предпочитает верить в сказки» о том, что его санкции наносят вред России.
Между тем США ввели повторные санкции против АО «Рособоронэкспорт», Воздушно-космических сил РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru