Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц

По данным издания, Вильнюс представил документ, в котором на десятках страниц расписал рекомендации по «разрушению промышленных мощностей» России. В частности, литовская сторона предлагает ввести запрет на экспорт радиаторов отопления с неэлектрическим нагревом, «гвоздей и кнопок», игл и спиц.

Как отметил один из дипломатов ЕС, сообщество «предпочитает верить в сказки» о том, что его санкции наносят вред России.

Между тем США ввели повторные санкции против АО «Рособоронэкспорт», Воздушно-космических сил РФ, командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

