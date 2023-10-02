Норвегия ввела новые антироссийские санкции

В частности, вводится запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».

Также ограничения касаются продукции авиационной и космической отрасли, некоторых видов стали и железа, предметов роскоши. Вводится запрет на перевозки прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в РФ.

Ранее власти Великобритании ввели санкции ещё против 10 граждан и одной организации из России, в том числе главы МЧС РФ Александра Куренкова и Центризбиркома РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

