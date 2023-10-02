Норвегия ввела новые антироссийские санкции
Власти Норвегия присоединились к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает пресс-служба МИД королевства.
В частности, вводится запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».
Также ограничения касаются продукции авиационной и космической отрасли, некоторых видов стали и железа, предметов роскоши. Вводится запрет на перевозки прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в РФ.
Ранее власти Великобритании ввели санкции ещё против 10 граждан и одной организации из России, в том числе главы МЧС РФ Александра Куренкова и Центризбиркома РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru