Левитин призвал создать транспортный союз России и Африки
России и Африке следует создать подобие транспортного союза, считает помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом он заявил в ходе проходящего в Санкт-Петербурге саммита «Россия-Африка».
Как отметил Левитин, необходимо создать подобную структуру, а Министерству транспорта РФ вместе с «Деловой Россией» нужно «понимать единую политику» в Африке.
«Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал», — цитирует помощника президента РИА Новости.
Левитин указал, что такое решение будет сложнее и дороже, но государство должно оказать поддержку в его реализации.
Между тем глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия и Африка обсуждают более 30 новых совместных проектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 странах континента, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Алтае при падении вертолета Ми-8 погибли шесть человек
- Число жертв пожаров в странах Средиземноморья превысило 40 человек
- «Ростех» завершил госиспытания первой в России колесной гаубицы «Мальва»
- В России положительно оценили перспективы сотрудничества с КНДР
- Левитин призвал создать транспортный союз России и Африки
- Глава ОКР объяснил невозможность вывода Исинбаевой из исполкома её членством в МОК
- Балицкий: ВСУ неудачно попытались прорвать оборону в Запорожской области
- Путин допустил, что Африканский союз подключат к G20 на саммите в Индии
- Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске
- Президент Зимбабве назвал Россию последовательным союзником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru