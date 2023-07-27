Левитин призвал создать транспортный союз России и Африки

Как отметил Левитин, необходимо создать подобную структуру, а Министерству транспорта РФ вместе с «Деловой Россией» нужно «понимать единую политику» в Африке.

«Мы в Африку можем прийти не только через страны Персидского залива, но и через Суэцкий канал», — цитирует помощника президента РИА Новости.

Левитин указал, что такое решение будет сложнее и дороже, но государство должно оказать поддержку в его реализации.

Между тем глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия и Африка обсуждают более 30 новых совместных проектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 странах континента, пишет RT.

