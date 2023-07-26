«Дело техники!»: Раскрыты детали антидолларового плана России и Африки
Заявления Марии Захаровой о российско-африканском плане ослабления доллара не являются популизмом, при этом его могут заменить на нацвалюты, юань или дирхам, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Россия и африканские страны действительно могут понизить долю доллара в международных расчетах, объяснил в интервью НСН экономист Денис Ракша.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в преддверии старта саммита «Россия — Африка», что Москва вместе с африканскими странами будет работать над ослаблением американского доллара.
«Завтра открывается большой саммит "Россия-Африка", который теоретически ежегодный, но на самом деле проходил последний раз в 2019 году. Туда приедут делегации многих африканских стран на высшем уровне с главами государств. Под это будет произноситься очень много всяких речей, в частности, и это. При этом есть только один способ, которым Россия и африканские страны могут каким-то образом бороться с долларом. Это переход на расчеты в национальных или еще каких-то валютах в двусторонней торговле», - сказал Ракша.
По его словам, этот план можно реализовать, при этом важно соблюдать баланс.
«Это вполне осуществимо в том случае, если соблюдается баланс двусторонней торговли. Грубо говоря, одна сторона продает другой примерно столько же, сколько у нее покупает. Например, в африканских странах масса полезных ископаемых, которые, возможно, нужны России, а у России есть оборудование, которое нужно африканцам. Если в денежном отношении объемы экспорта и импорта будут примерно уравнены, торговля в нацвалютах – вещь абсолютно реалистичная. Поскольку валюты африканских государств не свободно конвертируемые, все зависит от баланса двусторонней торговли. Мы же с ними уже торгуем, вопрос в балансе и политической воле по переходу на расчеты в нацвалютах, дальше начинается техника», - разъяснил экономист.
По его словам, не обязательно переходить на расчеты в рублях или африканских валютах. Стороны могут устроить китайский юань или дирхам, являющийся валютой ОАЭ.
«Это может происходить и в валюте третей страны, но не в долларе. Например, в юане или дирхаме, которыми мы активно пользуемся. Если кому-то в этой паре нужна валюта третьей страны, а у ее партнера она есть, они могут рассчитываться и в юанях, что тоже влияет на долю доллара в международных расчетах», - заключил собеседник НСН.
Второй саммит «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в город на Неве приедут 17 лидеров африканских стран. Часть из них уже прибыла в Северную столицу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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