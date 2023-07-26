«Дело техники!»: Раскрыты детали антидолларового плана России и Африки

«Завтра открывается большой саммит "Россия-Африка", который теоретически ежегодный, но на самом деле проходил последний раз в 2019 году. Туда приедут делегации многих африканских стран на высшем уровне с главами государств. Под это будет произноситься очень много всяких речей, в частности, и это. При этом есть только один способ, которым Россия и африканские страны могут каким-то образом бороться с долларом. Это переход на расчеты в национальных или еще каких-то валютах в двусторонней торговле», - сказал Ракша.

По его словам, этот план можно реализовать, при этом важно соблюдать баланс.

«Это вполне осуществимо в том случае, если соблюдается баланс двусторонней торговли. Грубо говоря, одна сторона продает другой примерно столько же, сколько у нее покупает. Например, в африканских странах масса полезных ископаемых, которые, возможно, нужны России, а у России есть оборудование, которое нужно африканцам. Если в денежном отношении объемы экспорта и импорта будут примерно уравнены, торговля в нацвалютах – вещь абсолютно реалистичная. Поскольку валюты африканских государств не свободно конвертируемые, все зависит от баланса двусторонней торговли. Мы же с ними уже торгуем, вопрос в балансе и политической воле по переходу на расчеты в нацвалютах, дальше начинается техника», - разъяснил экономист.

По его словам, не обязательно переходить на расчеты в рублях или африканских валютах. Стороны могут устроить китайский юань или дирхам, являющийся валютой ОАЭ.