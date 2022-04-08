Лавров: Товарооборот РФ и Армении надо «считать в других валютах», а не в долларах
Товарооборот России и Армении надо рассчитывать в других валютах, а не в долларах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
По его словам, в 2021 году товарооборот России и Армении составил более 2,6 миллиарда долларов. Лавров отметил, что Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Армении.
Ранее зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в пресс-центре НСН заявил, что если Южная Осетия войдет в состав России, то Грузия может перекрыть транзит российского газа в Армению.
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