По его словам, в 2021 году товарооборот России и Армении составил более 2,6 миллиарда долларов. Лавров отметил, что Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Армении.

Ранее зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в пресс-центре НСН заявил, что если Южная Осетия войдет в состав России, то Грузия может перекрыть транзит российского газа в Армению.

