В Армению с деловым визитом прибыла официальная крымская делегация

Официальная делегация из Крыма прибыла с деловым визитом в Армению. Об этом сообщает пресс-служба крымского министерства экономического развития со ссылкой на вице-премьера, министра финансов республики Ирину Кивико.

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Крымская делегация в составе Кивико, постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова и представителей Минэкономразвития и бизнес-сообщества республики примет участие в проведении Дней Крыма в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал региона.

«Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг», — добавила вице-премьер.

Ранее постпред Крыма рассказал, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине удалось связать сухопутным коридором полуостров и Донбасс, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:КрымАрмения
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