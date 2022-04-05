В Армению с деловым визитом прибыла официальная крымская делегация

Крымская делегация в составе Кивико, постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова и представителей Минэкономразвития и бизнес-сообщества республики примет участие в проведении Дней Крыма в Армении, а также представит инвестиционный и экономический потенциал региона.

«Состоятся двухсторонние бизнес-встречи предпринимателей, в ходе которых будут обсуждаться вопросы поставок товаров и услуг», — добавила вице-премьер.

Ранее постпред Крыма рассказал, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине удалось связать сухопутным коридором полуостров и Донбасс, напоминает «Свободная пресса».

