Лавров: Россия передала Казахстану предложения по строительству первой АЭС

Он отметил, что Россия следит за референдумом по вопросу строительства АЭС, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в стране. По словам Лаврова, «Росатом» готов помочь в решении вопроса строительства АЭС.

Ранее пресс-служба президента Токаева сообщила, что в случае одобрения гражданами Казахстана на референдуме проекта, строительство и эксплуатацию первой атомной электростанции в стране следует доверить международному консорциуму. По словам президента, консорциум будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями, передает «Радиоточка НСН».

