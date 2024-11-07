Лавров: Россия передала Казахстану предложения по строительству первой АЭС
Россия передала Казахстану свои предложения по возведению первой атомной электростанции (АЭС) на территории республики, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия следит за референдумом по вопросу строительства АЭС, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в стране. По словам Лаврова, «Росатом» готов помочь в решении вопроса строительства АЭС.
Ранее пресс-служба президента Токаева сообщила, что в случае одобрения гражданами Казахстана на референдуме проекта, строительство и эксплуатацию первой атомной электростанции в стране следует доверить международному консорциуму. По словам президента, консорциум будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru