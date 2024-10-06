Токаев считает, что строительство надо доверить международному консорциуму
6 октября 202409:35
В случае одобрения гражданами Казахстана на референдуме проекта, строительство и эксплуатацию первой атомной электростанции в стране следует доверить международному консорциуму, сообщает пресс-служба президента Касыма-Жомарта Токаева.
По его словам, консорциум будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями.
6 октября в Казахстане проходит общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Станцию планируют возвести к 2035 году на побережье Балхаша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru