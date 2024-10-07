ЦИК Казахстана: Строительство АЭС поддержали на референдуме 71,12% граждан

Центризбирком Казахстана подвел предварительные итоги голосования на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в республике. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным ЦИК, общее число граждан Казахстана, которые могли участвовать в референдуме, составило 12 284 487. Приняли участие в голосовании 7 820 204 человека, явка составила 63,66%.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %», — сообщили в комиссии.

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане прошел 6 октября, голосование признали состоявшимся, так как явка превысила 50%, пишет 360.ru.

