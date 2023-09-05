ЦБ счел незначительным объем зависших на счетах рупий

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал объем зависших в Индии рупий незначительными, сообщает RT.

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По словам представителя регулятора, количество таких рупий небольшое по отношению к объему экспорта. Объемы зависшей валюты постепенно снижаются, сказал Заботкин в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Ранее бывший министр финансов Михаил Задорнов назвал зависшие рупии причиной падения рубля.

Заявление экс-министра опровергло Минэнерго России. В ведомстве заверили, что проблемы с конвертацией рупий не отражают реального положения дел, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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